F1, Oliver Bearman: “Não encontrei a confiança até a atualização de Silverstone”

Num artigo recente falamos da influência que o processo de desenvolvimento de um carro de F1 tem nos estreantes. Citamos o caso de Kimi Antonelli e de Gabriel Bortoleto, o primeiro a começar bem e a sofrer com as atualizações feitas, e o segundo a ganhar com as melhorias feitas no monolugar da sua equipa. Oliver Beraman falou das melhorias na Haas e no efeito que tiveram na sua performance

Bearman acredita que a confiança que tem demonstrado nas últimas corridas da sua época de estreia na Fórmula 1 está diretamente ligada às melhorias introduzidas pela Haas desde o Grande Prémio da Grã-Bretanha. A equipa norte-americana estreou em Silverstone um pacote de atualizações no VF-25, incluindo revisões no fundo e nas entradas de ar dos sidepods, que parecem ter transformado a relação do jovem piloto com o carro.

As mudanças tiveram impacto imediato: Bearman conseguiu o seu melhor arranque de sempre ao colocar-se em oitavo na grelha em Silverstone, resultado seguido de um sétimo lugar na grelha e na corrida sprint da Bélgica. Apesar de não somar pontos num domingo desde o Grande Prémio do Bahrein, há mais de quatro meses, o britânico de 20 anos sente que atravessa o momento mais sólido da sua curta carreira na F1.

“Acho que podemos fazer muito com este carro”

“Não encontrei a minha confiança até introduzirmos a atualização de Silverstone no carro. Desde então, tenho tido uma sensação muito boa e tenho conseguido replicar essa sensação – e isso é incrível. Não dá para descrever, mas persegues, persegues, persegues e, quando consegues, é muito especial. É um carro em que me sinto totalmente confortável. Claro que tentei sentir-me o mais confortável possível no carro anterior, mas é difícil quando o equilíbrio é complicado. Agora conseguimos replicar isso e, a partir de agora, acho que podemos fazer muito com este carro.”

“Espero que possamos replicar a sensação que tive nas duas corridas anteriores. Tanto na qualificação como na corrida, houve algumas falhas de ambos os lados: em Silverstone, tive uma penalização; em Spa, simplesmente perdemos oportunidades. Mas é evidente que o carro tem ritmo, por isso há muito potencial. Passo a passo, vamos melhorar e ficar melhores. Espero que possamos manter este nível de desempenho e, então, acho que podemos marcar alguns bons pontos na segunda metade da temporada.”

Bearman ocupa atualmente 19º posto com oito pontos, enquanto a Haas segue no nono lugar do Mundial de Construtores, envolvida numa apertada luta a meio da tabela. A segunda metade da época dirá se estas melhorias serão suficientes para transformar a promessa em resultados concretos.