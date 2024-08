F1, Oliver Bearman: Lewis Hamilton “será um trunfo para a Ferrari”

Oliver Bearman fará a sua estreia a tempo inteiro na Fórmula 1 com a Haas, mas continuará a fazer parte da Ferrari Driver Academy e por isso, o jovem piloto britânico espera beneficiar da experiência e dos conhecimentos de Lewis Hamilton, que se vai juntar à Ferrari na próxima época.

Substituindo Carlos Sainz, que estava afastado devido a uma apendicite, Bearman conseguiu brilhar apesar da preparação limitada para o Grande Prémio da Arábia Saudita, a segunda prova da temporada. Depois de apenas uma sessão de treinos em Jidá, terminou em sétimo, somando os seus primeiros pontos no Campeonato do Mundo e começou a ser visto como uma opção para o pelotão em 2025.

Não foi surpresa quando a Haas confirmou o seu lugar na equipa em 2025, mas Bearman continuará a sua ligação com a Ferrari através do programa de jovens pilotos e por isso diz poder aprender com Hamilton, cuja mudança para a Ferrari tem sido uma das transferências mais faladas dos últimos tempos.

“Lewis ganhou sete títulos mundiais, poucos podem dizer isso”, salientou o jovem piloto à Sky, acrescentando que acredita que Hamilton traga “a sua mentalidade vencedora para a equipa e claro que o seu talento é inegável. É um dos melhores de todos os tempos. E acho ótimo que ele possa compartilhar a sua experiência comigo em alguns aspectos. Quero aprender muito com ele e espero que a Ferrari também o faça, porque acho que ele será um verdadeiro trunfo para a equipa”.

A Ferrari, num curto comunicado publicado nas suas redes sociais no dia 1 de fevereiro, anunciou a contratação de Lewis Hamilton para 2025 com um contrato plurianual acordado com o piloto britânico, que fará dupla com Charles Leclerc.