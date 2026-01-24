F1: Oliver Bearman fez um pião em Fiorano

Oliver Bearman protagonizou um momento menos positivo durante o shakedown do novo Haas VF-26 em Fiorano, naquela que foi a primeira saída para a pista do monolugar da equipa norte-americana para a temporada de 2026.

O piloto britânico rodava no circuito privado da Ferrari quando não evitou um pião a baixa velocidade, sem consequências de maior, conseguindo prosseguir a sessão. Ao contrário do que aconteceu recentemente com Arvid Lindblad, da Racing Bulls, Bearman não ficou imobilizado e regressou de imediato à pista.

Com este teste, a Haas passou a ser a sétima equipa a estrear o seu carro de 2026 antes do início oficial dos ensaios coletivos, marcados para segunda-feira em Barcelona, numa sessão privada. Até ao momento, apenas McLaren, Red Bull, Aston Martin e Williams ainda não colocaram os respetivos monolugares em ação.