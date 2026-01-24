F1: Oliver Bearman fez um pião em Fiorano
Oliver Bearman protagonizou um momento menos positivo durante o shakedown do novo Haas VF-26 em Fiorano, naquela que foi a primeira saída para a pista do monolugar da equipa norte-americana para a temporada de 2026.
O piloto britânico rodava no circuito privado da Ferrari quando não evitou um pião a baixa velocidade, sem consequências de maior, conseguindo prosseguir a sessão. Ao contrário do que aconteceu recentemente com Arvid Lindblad, da Racing Bulls, Bearman não ficou imobilizado e regressou de imediato à pista.
Com este teste, a Haas passou a ser a sétima equipa a estrear o seu carro de 2026 antes do início oficial dos ensaios coletivos, marcados para segunda-feira em Barcelona, numa sessão privada. Até ao momento, apenas McLaren, Red Bull, Aston Martin e Williams ainda não colocaram os respetivos monolugares em ação.
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI