F1: Oliver Bearman feliz por trabalhar com Ayao Komatsu

Oliver Bearman assinou um contrato com a Haas F1, fazendo a sua estreia a tempo inteiro na Fórmula Um. A equipa americana está a ter uma forte temporada de 2024, ganhando frequentemente as batalhas do meio da tabela.

Bearman elogiou o diretor da equipa, Ayao Komatsu, pelo seu papel no progresso da equipa, citando a melhoria dos desempenhos e o aumento da motivação.

“Sempre me dei muito bem com ele [Komatsu]. E quando chegou a notícia de que ele ia ser o chefe de equipa, fiquei, claro, muito contente porque ele trabalha muito e vê-se que teve um impacto muito positivo na equipa. Por isso, estou muito entusiasmado por começar a trabalhar mais de perto com ele, porque só fazer sessões de treinos livres não é assim tanto. Estou muito entusiasmado por começar e ele tem sido muito influente para me colocar nesta posição”, disse, citado pelo GPblog.

Estou muito animado com o desempenho recente, tem sido muito bom nas últimas corridas e a trajetória que a equipa está a seguir neste momento é muito positiva. Penso que, como já disse, o Ayao trouxe alguma motivação à equipa e, quando se obtêm pontos e bons resultados, a motivação aumenta e é tudo cumulativo”.

No entanto, Bearman observou que os planos para a próxima época ainda não estão finalizados e que as discussões terão lugar após as férias de verão, quando forem conhecidos mais pormenores sobre o carro do próximo ano.

“Não há nada escrito ou dito, honestamente, como eu disse, ainda é muito cedo, ainda estamos nas férias de verão, por isso acho que vamos chegar a essas conversas quando soubermos um pouco como vai ser o próximo ano com o carro e tudo, isso é uma história para alguns meses”.