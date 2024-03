F1: Oliver Bearman criou um problema à Ferrari, acredita Helmut Marko | AutoSport

Helmut Marko, consultor da Red Bull, acredita que a Ferrari fica com uma situação para resolver após a estreia de Oliver Bearman na prova da Arábia Saudita, até porque com dois pilotos já definidos para as próximas temporadas, após a contratação de Lewis Hamilton e a renovação de contrato com Charles Leclerc, a equipa italiana tem pouco espaço para o jovem britânico, tendo os responsáveis, na opinião de Marko, que encontrar uma outra equipa para colocar Bearman.

“É claro que os jovens de hoje estão todos bem preparados quando entram em ação, mas só se alguém for realmente bom é que pode conseguir tais desempenhos logo desde o início”, escreveu Helmut Marko num artigo de opinião no SpeedWeek, acrescentando que “a estreia de Bearman na Ferrari foi sensacional. Conduzir daquela forma numa pista como Jidá sem muito treino foi muito forte. Às vezes, estava quase ao nível de Charles Leclerc. Mas o que é que a Ferrari vai fazer agora?”.

O responsável da Red Bull analisou as opções da equipa adversária, sublinhando que após a contratação de “Hamilton, Leclerc com um contrato de longo prazo, e agora Bearman é um super talento. Se eu fosse Fred Vasseur, arranjava imediatamente um lugar na F1 para Bearman noutra equipa, na Haas, por exemplo”. Ainda assim, Marko explicou que “agora vão ter de voltar a gastar dinheiro para o treinar. As equipas estão atualmente relativamente saturadas financeiramente, vão pagar caro por isso”.

Na Haas, Ayao Komatsu reconheceu que a estreia de Oliver Bearman na Fórmula 1 com a Ferrari foi notável, afirmando que o jovem piloto merece uma oportunidade no mundial no próximo ano. No entanto, salientou que o britânico não tem lugar confirmado na Haas para a temporada de 2025.