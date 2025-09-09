F1, Oliver Bearman à beira da suspensão

As coisas não estão fáceis para Oliver Bearman, piloto da Haas, que neste momento soma dez pontos de penalização. Como se sabe, na Fórmula 1, os pilotos podem ser penalizados pelos comissários por erros em pista, acumulando pontos de penalização na sua licença de corrida. A acumulação de 12 pontos resulta numa suspensão automática de uma corrida. Este cenário já se verificou em 2024, quando Kevin Magnussen, também piloto da Haas, foi obrigado a falhar o Grande Prémio do Azerbaijão.

Oliver Bearman, que fez a sua estreia na Haas substituindo precisamente, o suspenso Kevin Magnussen, encontra-se agora numa situação precária, a apenas dois pontos de uma suspensão automática de uma corrida. A penalização de 10 segundos e dois pontos na licença que recebeu por uma colisão com Carlos Sainz em Monza, considerada por muitos como demasiado severa, colocou o jovem piloto sob intensa pressão para as próximas corridas.

Com 10 pontos de penalização acumulados, Bearman terá agora de passar pelas próximas quatro corridas sem incidentes que resultem em mais pontos. Uma tarefa que, embora pareça viável, não é garantida, dado que o piloto já cometeu três infrações consideradas dignas de penalização em 2025. A contagem de pontos na sua licença não será aliviada antes do início de novembro, o que significa que o risco de suspensão pairará sobre ele durante um período crucial da época.

Eis como está a lista atual dos pontos de penalização de 2025

Oliver Bearman: 10 pontos

Max Verstappen: 9 pontos

Liam Lawson: 6 pontos

Oscar Piastri: 6 pontos

Lance Stroll: 5 pontos

Kimi Antonelli: 5 pontos

Franco Colapinto: 4 pontos

Carlos Sainz: 4 pontos

Lando Norris: 3 pontos

Yuki Tsunoda: 3 pontos

Alex Albon: 2 pontos

Lewis Hamilton: 2 pontos

George Russell: 1 ponto