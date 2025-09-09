F1, Oliver Bearman à beira da suspensão
As coisas não estão fáceis para Oliver Bearman, piloto da Haas, que neste momento soma dez pontos de penalização. Como se sabe, na Fórmula 1, os pilotos podem ser penalizados pelos comissários por erros em pista, acumulando pontos de penalização na sua licença de corrida. A acumulação de 12 pontos resulta numa suspensão automática de uma corrida. Este cenário já se verificou em 2024, quando Kevin Magnussen, também piloto da Haas, foi obrigado a falhar o Grande Prémio do Azerbaijão.
Oliver Bearman, que fez a sua estreia na Haas substituindo precisamente, o suspenso Kevin Magnussen, encontra-se agora numa situação precária, a apenas dois pontos de uma suspensão automática de uma corrida. A penalização de 10 segundos e dois pontos na licença que recebeu por uma colisão com Carlos Sainz em Monza, considerada por muitos como demasiado severa, colocou o jovem piloto sob intensa pressão para as próximas corridas.
Com 10 pontos de penalização acumulados, Bearman terá agora de passar pelas próximas quatro corridas sem incidentes que resultem em mais pontos. Uma tarefa que, embora pareça viável, não é garantida, dado que o piloto já cometeu três infrações consideradas dignas de penalização em 2025. A contagem de pontos na sua licença não será aliviada antes do início de novembro, o que significa que o risco de suspensão pairará sobre ele durante um período crucial da época.
Eis como está a lista atual dos pontos de penalização de 2025
Oliver Bearman: 10 pontos
Max Verstappen: 9 pontos
Liam Lawson: 6 pontos
Oscar Piastri: 6 pontos
Lance Stroll: 5 pontos
Kimi Antonelli: 5 pontos
Franco Colapinto: 4 pontos
Carlos Sainz: 4 pontos
Lando Norris: 3 pontos
Yuki Tsunoda: 3 pontos
Alex Albon: 2 pontos
Lewis Hamilton: 2 pontos
George Russell: 1 ponto
