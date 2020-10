F1, Ola Källenius: “Sair da F1 seria uma loucura”

Ola Källenius, CEO da Mercedes reafirmou o compromisso com a F1, afirmando que uma saída da marca seria uma “loucura”:

Numa extensa entrevista à Magazin, Källenius disse: “Reavaliamos nosso envolvimento na Fórmula 1 no início do ano. Os preços dos direitos de televisão estão a subir significativamente. Ásia, Europa, América do Sul, o interesse pela Fórmula 1 está a crescer em todo o mundo.”

“E o número de jovens fãs está a aumentar, especialmente através das redes sociais e desportos eletrónicos. Devemos deitar isso fora? Estaríamos loucos.”

“Continuaremos a hibridizar os carros, podemos mudar para combustíveis sintéticos”, acrescentou Källenius. “A Fórmula 1 também se tornará neutra em relação ao CO2. Caso contrário, as corridas se tornariam realmente o evento de ontem.”