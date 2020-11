F1, Ola Källenius: “Que conquista incrível! Estou entusiasmado para ver até onde o seu percurso o levará”

Ola Källenius, Presidente do Conselho de Administração da Daimler AG e Mercedes-Benz AG, também deu os parabéns a Lewis Hamilton: “Muitos parabéns as Lewis por este sétimo Campeonato Mundial – que conquista incrível! Lewis faz parte da nossa família Mercedes há mais de 20 anos. Ele juntou-se a nós como um incrível talento do karting, hoje, é um dos melhores pilotos de todos os tempos. Lewis continua a melhorar, mesmo quando pode parecer que falta pouco para aperfeiçoar, e estou entusiasmado para ver até onde o seu percurso o levará. Não é apenas o desenvolvimento de Lewis que é impressionante, mas também o seu caminho inspirador fora das pistas. Lewis tornou-se um defensor apaixonado da diversidade e inclusão. Ele também deu passos tangíveis para apoiar esta importante causa. Como equipa e como empresa, estamos com ele. Estamos orgulhosos por fazeres parte da nossa família, Lewis. Obrigado por sete campeonatos mundiais suportados pela Mercedes!