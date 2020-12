F1, Ola Källenius: “Estamos na competição a longo prazo”

A Mercedes reafirmou o seu compromisso com a F1 a longo prazo. Ola Källenius, presidente da Mercedes e da Daimler voltou a mostrar que a marca está na F1 para ficar.

Com os anúncios da renovação de Toto Wolff e o aumento da participação da INEOS na equipa, o futuro a médio prazo parece assegurado mas Källenius voltou a falar de uma presença a longo prazo da Mercedes:

“A marca Mercedes nasceu na pista por isso a competição está no nosso ADN”, disse Källenius.

“Vivemos e respiramos desporto motorizado, estamos nele a longo prazo, e sendo a Fórmula 1 a forma mais elevada de desporto motorizado, é onde devemos estar. O nosso compromisso com o desporto é forte e com esta parceria com a INEOS podemos desenvolvê-lo ainda mais. Estamos agora a levar o nosso compromisso com a F1 para o próximo nível, queremos aumentar o valor deste franchise com uma base de fãs ainda maior. A INEOS é uma empresa de tecnologia, apaixonada pela inovação, nós também, eles estão envolvidos noutros desportos ao mais alto nível pelo que compreendem este mundo de estar no topo do desporto”.

Como parte da reestruturação de sexta-feira, Wolff permanecerá como Team Principal e CEO até, pelo menos, 2023.

“O que Toto e a equipa conseguiram é inacreditável, sete campeonatos mundiais, o sétimo campeonato mundial de Lewis”, disse Källenius.

“Tê-lo na frente da equipa é tranquilizador, ele não é apenas um chefe de equipa e parceiro de negócios, ele faz parte da família Mercedes”.