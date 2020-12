F1, Oficial: George Russell substitui Lewis Hamilton na Mercedes

Está confirmado a informação é oficial. George Russell vai substituir Lewis Hamilton na Mercedes, pelo menos para o Grande Prémio Sakhir, que se realiza no próximo fim de semana, num acordo que poderá ser alargado para o Grande Prémio de Abu Dhabi, caso Hamilton não possa regressar. Como se sabe, o inglês testou positivo para a Covid-19 e está de quarentena.

A Mercedes e a Williams fecharam durante a noite um acordo de empréstimo do piloto inglês à Mercedes. Recorde-se que Russell faz parte do programa júnior da Mercedes desde o final de 2016. Toto Wollf começou por agradecer à Williams a sua abertura para este acordo: “quero agradecer aos nossos leais parceiros na Williams pela sua colaboração ao tornar possível a participação de George pela Mercedes neste próximo fim-de-semana. Não será uma tarefa simples para o George fazer a transição do Williams para o W11, mas ele está pronto e tem uma compreensão detalhada dos pneus de 2020 e do seu desempenho nesta geração de carros. Temos muito trabalho para fazer este fim-de-semana”, disse Wolff.