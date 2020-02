F1: Ocon e Verstappen apertam a mão e colocam fim a contenda

Esteban Ocon e Max Verstappen colidiram no Grande Prémio do Brasil em 2018. Em 2020, na cerimónia de apresentação dos pilotos, Ocon e Verstappen trocaram um aperto de mão, mostrando que o que aconteceu no passado parece ter sido ultrapassado.

“Como pilotos profissionais o importante é não criar problemas. O que aconteceu na pista no passado já passou e agora temos de ser diferentes.” – disse Esteban Ocon.

GP BRASIL F1: ESTEBAN OCON COM TRÊS PONTOS NA CARTEIRA – CLIQUE AQUI PARA VER O QUE ACONTECEU EM 2018