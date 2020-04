F1: Obstáculos a correr na Áustria

A pandemia coronavírus (COVID-19) trouxe muitos problemas à Fórmula 1. Para 2020, o calendário conta com 22 provas, mas até agora nenhuma se realizou, com nove adiamentos/cancelamentos.

Para o Dr Helmut Marko, a temporada pode começar no princípio de julho, na Áustria, no Red Bull Ring. Mas, no programa da Ziggo Sport dedicado à Fórmula 1, o jornalista Jack Plooij diz que esta data ainda tem muitas condicionantes.

“Ainda existe muito a rever. Será que vamos poder entrar e sair do país para correr? Claro que o Marko diz 5 e 12 de julho, mas estamos a esquecer essa questão. Ou, por exemplo, poderão os britânicos atravessar o canal? Porque o Brexit também me parece um problema.”

Para as equipas que têm de vir da Grã-Bretanha, o novo estatuto daquele país é um obstáculo, tal como para os engenheiros da Honda, que vêm do Japão. De acordo com Plooij, todas as partes estão a trabalhar numa proposta para ser apresentada em breve.