F1: Obras finalizadas em Albert Park, com possibilidade de 4 zonas DRS | AutoSport

As obras de requalificação do traçado de Albert Park em Melbourne estão concluídas e a pista já recebeu o carimbo de aprovação da FIA. As mudanças feitas poderão ver a introdução de uma nova zona DRS, a juntar às três já existentes.

A atual Curva 13 foi redesenhada e ligeiramente alargada para criar uma curva apertada (entre as Curvas 13 e 14), bem como ampliada e com um camber revisto, enquanto a Curva 15 será ampliada e com camber ajustado também. Espera-se que a volta fique 5 segundos mais rápida e a velocidade média aumente 15km/h.

Andrew Westacott, CEO da Australian Grand Prix Corporation confirmou que a FIA ratificou as alterações e o circuito apresenta agora oficialmente 14 curvas:

“Essencialmente, a antiga chicane nas Curvas 9 e 10 foi removida e não há alterações a outras curvas em termos de numeração”, diz ele ao Speedcafe.com. “Pensámos que o alargamento significativo na Curva 6 à direita poderia afetar a Curva 7 devido à trajetória ajustada e como tal ela mantém a sua posição”.

“Espera-se que os trabalhos de alargamento do pit lane permitam um aumento do limite de velocidade [de 60 para 80 km/h], mas isto não será determinado até a semana da corrida, uma vez que é uma decisão da FIA que tem em conta muitos fatores”, disse Westacott. “Michael Masi ficou satisfeito com os trabalhos de alargamento quando percorreu o circuito em Fevereiro, e fará o seu julgamento final quando puder ver o pit lane em ação com as tripulações das equipas”.

“A mudança à volta de Lakeside Drive foi concebida tendo em mente uma zona DRS, que é a nossa expectativa e estamos à espera da autorização da FIA nas próximas semanas e meses. Esperamos que as mudanças resultem em mais oportunidades de ultrapassagem, particularmente na antiga Curva 13, que pela primeira vez em 2021 será agora conhecida como Curva 11”.