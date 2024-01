F1: Obras em Monza deverão começar este mês | AutoSport

Itália quer manter as duas atuais provas no calendário da Fórmula 1 até 2030, mas Stefano Domenicali, responsável máximo da Fórmula 1, admitiu recentemente que o traçado de Monza continuar a receber a competição, seria preciso os promotores melhorarem o evento e as obras necessárias terem início o mais rapidamente possível.

O Presidente do Automobile Club d’Italia (ACI) explicou ao La Gazzetta dello Sport em novembro passado, que faltavam “apenas” alguns pormenores para serem finalizados os acordos de renovação por cinco anos entre os organizadores do GP de Itália em Monza e o GP de Emília-Romagna em Imola, tendo como objetivo assinar a renovação com a Fórmula 1 no final de 2024. No entanto, Domenicali disse pouco mais tarde, que “os trabalhos em Monza deveriam ter começado depois do Grande Prémio e ainda não começaram em dezembro. Agora devem começar num futuro próximo”.

A edição italiana do Motorsport.com indica agora que as obras para modernizar o circuito deverão arrancar nos primeiros dias deste mês, sendo o mais urgente um novo asfalto no traçado, a manutenção e ampliação de passagens subterrâneas para o público, melhorando, dessa forma, o fluxo de pessoas durante o Grande Prémio. Ao mesmo tempo, deverão ter sido autorizados os fundos necessários à melhoria da cobertura das boxes e para a construção de novas bancadas.

A prova em Monza realiza-se em setembro, mas até essa altura, devendo ocorrer a inspeção da FIA um pouco antes disso, as entidades italianas terão de ter a pista com o novo asfalto e as passagens subterrâneas finalizadas. Será bastante ‘apertado’ e terá de convencer a Fórmula 1 para a renovação do contrato por mais cinco anos após 2025.

Quando terminam os contratos com os atuais circuitos do calendário da Fórmula 1? Veja na seguinte tabela: