F1: Obras avançam rapidamente no Circuito de Spa-Francorchamps | AutoSport

Os trabalhos de modificação do Circuito de Spa-Francorchamps continuam de vento em popa, e olhar para as imagens, quase parece fazer recuar aquela zona 77 anos no tempo, quando por ali se realizou uma das batalhas mais importantes da 2ª Guerra Mundial, a Batalha das Ardenas. Essa foi a derradeira forte ofensiva alemã face aos Aliados, e desde aí, até ao dia da libertação da Europa, por parte dos Aliados, passaram apenas cinco meses.

Hoje, o circuito que é dos mais apelativos para a F1 – o que não sucedeu em 2021, devido à chuva – , está a sofrer fortes intervenções nas áreas de escoamento e nas bancadas dos espectadores.

Os trabalhos tiveram início no dia 15 de novembro, não têm somente a ver com a F1, mas sim a diversificação das atividades no Circuito e a modernização das suas infra-estruturas.

Na pista, os trabalhos têm essencialmente a ver com a expansão das áreas de escoamento e a colocação de escapatórias de gravilha. Os donos do circuito aproveitaram o ‘embalo’ para melhorar também infra-estruturas vitais, o circuito está a ficar muito velho, pretendendo-se com isso melhorar instalações para acolher os espectadores.

A zona de La Source e Blanchimont está a ser prolongada, enquanto muitas das escapatórias de asfalto estão a ser revertidas para gravilha.

O site do circuito de Spa-Francorchamps partilhou fotografias das modificações em curso, que reproduzimos com a devida vénia. A saída do Raidillon terá escapatória (o possível) de gravilha com o rail a ser colocado um pouco mais atrás.