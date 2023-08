F1: “Objetivo realista” para Ferrari em 2023 é terminar no segundo lugar | AutoSport

Depois de terem iniciado a temporada passada a discutir as corridas com a Red Bull, a Ferrari passou a segunda metade do calendário a ver a Mercedes a aproximar-se perigosamente. Só na última prova da época é que o segundo lugar foi garantido pela equipa italiana, colocando a fasquia alta para 2023. Esperava-se que esta temporada pudesse ser um ano melhor para a Ferrari, mas até agora não tem sido.

A Ferrari chegou à pausa de verão no quarto posto da classificação do mundial dedicada aos construtores, com a Red Bull muito distante e numa liga própria e com a Mercedes a ultrapassar uma surpreendente Aston Martin depois da introdução das atualizações no Mónaco. Enquanto isso, a Ferrari tentou melhorar o seu desempenho em corrida, sem ter feito muitos avanços. Os sinais são mais positivos pelo que se viu na Bélgica, mas o SF-23 mostra ser um carro com performances que variam muito de pista para pista.

Até ao final da temporada, Charles Leclerc diz que o “objetivo realista” para a equipa é conseguir “ser a equipa mais forte depois da Red Bull e, ao mesmo tempo, tentar reduzir a diferença” para os adversários. Em declarações à edição italiana da publicação Motorsport.com, o piloto monegasco explicou que “corrida após corrida, identificamos as áreas em que precisamos concentrar nossos esforços para melhorar a situação, especialmente no que diz respeito ao ritmo de corrida, e agora a direção é muito clara. Sabemos que leva tempo, na Fórmula 1 nada muda de um dia para o outro, mas já demos passos em frente e temos que dar mais, porque o caminho para recuperar a Red Bull ainda é longo”.

“Se falarmos de 2024” – salientou Leclerc – “não há dúvida de que na mente de toda a equipa o objetivo é estar de volta ao topo e lutar contra a Red Bull, um objetivo que, realisticamente, e digo isto como opinião pessoal, antes do final do ano não conseguiremos atingir”. O monegasco reforçou ainda, para concluir este tema, que “o objetivo mais realista será terminar a época à frente da McLaren, Aston Martin e Mercedes”.

