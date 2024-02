F1: Objetivo de Nico Hülkenberg é traduzir ritmo da qualificação na corrida e “somar mais pontos” | AutoSport

Depois de uma temporada onde não conseguiu sair das últimas posições da classificação, terminando mesmo no 10º posto do mundial de construtores, a Haas tenta fazer melhor em 2024, com uma nova liderança apostada em melhorar processos internos e no desenvolvimento do VF-24 durante o ano. Para Nico Hülkenberg, o desafio é fazer com que o bom andamento mostrado em algumas qualificações em 2023, volte a acontecer este ano e consiga traduzir isso em resultados bons entre os dez primeiros.

“O meu objetivo é divertir-me, desfrutar da época e manter esse sentimento positivo que tenho dentro de mim, porque isso faz sobressair o melhor de mim e permite-me dar o meu melhor, ao meu melhor nível”, disse o piloto alemão. “Em termos desportivos, é claro que queremos melhorar em relação ao ano passado, fazer melhor. Tivemos muitas boas sessões de qualificação no ano passado, mas penso que este ano o objetivo é tentar traduzir isso também nos dias de corrida para somar mais pontos”.

Em 2023, a Haas introduziu uma atualização em Austin, mas optou por retornar às especificações anteriores para as corridas restantes da temporada. Sendo o VF-24 é uma evolução dessa atualização, Hülkenberg espera que “o carro seja um pouco melhor com as limitações que encontrámos no ano passado. É natural que queiramos fazer melhor do que no ano anterior, isso é normal. Tivemos um ano difícil no ano passado, por isso queremos definitivamente melhorar, especialmente no desempenho da corrida”.

Segundo o piloto da Haas, “o novo carro, parece de facto melhor, é uma evolução. Conseguimos melhorar algumas coisas, mas nesta altura do ano, como todos os anos, não sabemos onde estamos e onde vamos ficar, por isso só temos de manter a cabeça fria, continuar a trabalhar arduamente e concentrar-nos”.

