F1: O único desejo de Daniel Ricciardo no seu regresso | AutoSport

Daniel Ricciardo está de regresso às pistas, depois de ficar com o lugar que era de Nyck de Vries. O piloto australiano não tem grandes expetativas quanto a este retorno à competição, sabendo que o monolugar da Alpha Tauri pode ser difícil de pilotar. Mas Ricciardo tem apenas um desejo.

Para enfrentar o exigente fim de semana do GP da Hungria, Ricciardo pede apenas um carro equilibrado. Se tiver isso, a partir daí o piloto espera usar a sua experiência para poder fazer evoluir o carro:

“Estou muito contente por estar de volta. Como sempre acontece com a família Red Bull, temos de estar prontos para uma chamada e quando ela surgiu, agarrei a oportunidade. A transição para a AlphaTauri decorreu sem problemas. O carro da AlphaTauri vai ser o que é. Vou pilotá-lo e trabalhar a partir daí. Não quero ter demasiadas ideias preconcebidas sobre ele. Acho que se o carro for equilibrado, é algo com que posso trabalhar.”