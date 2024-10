F1: O último objetivo de Carlos Sainz na Ferrari

Carlos Sainz expressou o seu desejo de garantir mais uma vitória com a Ferrari antes de deixar a equipa no final da temporada de 2024 para se juntar à Williams em 2025.

Sainz, que se juntou à Ferrari em 2021, celebrou momentos-chave com a equipa, incluindo a sua primeira pole position e vitória na corrida no Grande Prémio da Grã-Bretanha de 2022, e uma vitória em 2023 em Singapura. Também triunfou no Grande Prémio da Austrália de 2024, pouco depois de ter sido operado a uma apendicite.

Com três vitórias, 21 pódios e cinco poles no seu CV pela Ferrari, Sainz quer festejar pelo menos mais uma vez com a Scuderia. A Ferrari, atualmente em terceiro lugar na classificação dos construtores, tem como objetivo melhorar em diferentes tipos de circuitos para manter a sua dinâmica.