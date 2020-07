F1: O tudo ou nada de Valtteri Bottas

Valtteri Bottas tem um grande desafio pela frente… provar finalmente que pode ser um candidato ao título.

Sete vitórias, 45 pódios, 11 poles e um vice-campeonato. Não se pode dizer que sejam maus números para Bottas, mas para quem está na poderosa Mercedes desde 2017 falta algo… a certeza de que pode ser um candidato ao título.

O primeiro ano na Mercedes foi de altos e baixos, mas a adaptação a uma nova realidade poderá ser a justificação válida para o finlandês. 2018 foi um desastre e em 2019 o Bottas 2.0 não esteve perto de ameaçar o reinado de Lewis Hamilton.

Bottas começa neste fim de semana aquela que poderá ser a sua época mais importante na F1. Tem de convencer a Mercedes de que pode ser util à equipa no futuro, tentando evitar que este seja o fim da linha nos flechas de prata. A renovação para este ano já foi mais difícil com a equipa a ponderar seriamente George Russell e em 2021 não será melhor pois o jovem britânico, já com dois anos de F1 pode entrar na Mercedes e garantir bons resultados, enquanto cresce na sombra de Hamilton que deverá ficar mais uns anos. Bottas tem assim de fazer tudo por tudo para não desperdiçar a oportunidade que tem de pilotar o melhor carro do grid.

Não falta talento ao finlandês, mas falta consistência e talvez mais sede de vitórias. Mas se este ano Bottas não trouxer algo mais, é difícil vê-lo a ficar mais tempo na Mercedes. Assim é uma espécie de tudo ou nada, pois o sonho do título é incomparavelmente mais realizável na Mercedes do que em qualquer outra estrutura que tenha agora as portas abertas para #77.