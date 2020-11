F1: O truque de Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo explicou como aborda as corridas. Para o piloto australiano, o truque está em não pensar a longo prazo no início da corrida.

A abordagem as corridas é um fator importante no sucesso dos pilotos. Para Daniel Ricciardo o segredo e nas primeiras curvas pensar apenas no que está a acontecer, sem pensar em demasia no resto da corrida.

Ricciardo disse ao podcast Armchair Expert: “Um dos meus treinadores há alguns anos, antes do início de uma corrida, disse ‘aproveita este momento de estar no grid, ver a multidão, ouvir o hino nacional, ver o caos, tenta encontrar algum prazer nisso; não desejes estar já na segunda volta da corrida – tenta usar isto como combustível e deixa-te empolgar ‘.

“Acho que na corrida a largada é muito importante, com 20 carros a entrar na primeira curva é tão intenso e pode definir a corrida. Se ganhar ou perder posições, talvez seja aí que termine. Então, cheguei a um ponto em que penso ‘daqui até as primeiras cinco curvas, provavelmente são 45 segundos – apenas estou no momento presente e implacável, esta é a agora a corrida e então depois posso entrar no ritmo’.

“Quarenta e cinco segundos não são nada quando temos 90 minutos de batalha e estratégia pela frente. Acho que com muitas coisas na vida, as pessoas olham muito para a frente e acho que devemos ir passo a passo – pequenas coisas podem dar uma grande recompensa ’.”

“O que tenho feito tem funcionado para mim nos últimos cinco anos, mas talvez seja hora de mudar isso. Temos que estar aberto para aprender, evoluir e tentar algo novo. Acho que com um desporto que está em constante evolução e avançando com a tecnologia, talvez meu estilo de guiar não funcione no próximo ano, então tenho de me adaptar. Talvez eu não queira ouvir isso, mas talvez meu companheiro de equipa faça algo melhor, então tenho de aprender com ele.”