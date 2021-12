F1: O “truque” de Bernie Ecclestone que poderia ter dado o título à Mercedes | AutoSport

A decisão do título de F1 2021 será recordada por muitos anos, pela carga emocional e pela polémica. Ainda hoje muito se fala do que poderia ter sido feito para termos um desfecho diferente. Numa entrevista ao Blick, Bernie Ecclestone falou de um truque que poderia ter ajudado a Mercedes.

As últimas voltas foram polémicas e a atuação de Michael Masi foi alvo de críticas e elogios. Bernie acredita que Masi poderia ter feito as coisas de outra forma:

“Muitas coisas deram errado nas últimas voltas. O diretor da corrida, Masi, poderia ter evitado alguns problemas se tivesse interrompido a corrida imediatamente com a bandeira vermelha após o acidente do Latifi. Então teria havido uma super final entre Max e Lewis nas últimas três voltas.”

Confrontado com a ideia de que a Mercedes poderia ter usado o carro de Valtteri Bottas para atrasar a saída do Safety Car, com a desculpa de problemas no motor, Bernie disse que era uma ideia inteligente e que pensou nisso na altura:

“Bastante inteligente. Também pensei nisso, e teria sido ideal para garantir que o Safety Car permanecesse em pista e que a corrida não fosse reiniciada. Muitas pessoas teriam ficado chateadas, mas não teria havido quaisquer alterações ao resultado final”.

A ideia não foi usada e com isso a Mercedes ficou a perder. Segundo o britânico, no futuro poderemos ver melhor qual a posição de Wolff dentro da equipa:

“E não sei se Toto Wolff, com um terço das ações da equipa, ainda está na mesma posição forte que antes. Mas descobriremos a dada altura”.