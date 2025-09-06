F1, o triunfo da precisão: Verstappen explica a volta perfeita em Monza

Max Verstappen, da Red Bull, garantiu a pole position para o Grande Prémio de Itália em Monza, a sua primeira desde o GP da Grã-Bretanha em Silverstone. O piloto neerlandês, conhecido pela sua capacidade de extrair o máximo do monolugar nos momentos decisivos, demonstrou mais uma vez uma execução impecável, superando os McLaren numa qualificação extremamente renhida.

Verstappen descreveu a dificuldade de “acertar” a volta em Monza, um circuito de baixa downforce onde os erros de travagem são comuns. “A Q3 pareceu boa, estou feliz com as voltas e estar na pole aqui é fantástico”, afirmou o piloto. “O carro tem funcionado bem durante todo o fim de semana, e poder lutar e ‘fazer’ a pole deixa-me muito feliz.”

O sucesso na qualificação deveu-se, em parte, a afinações de última hora. “Ainda nos faltava um pouco (antes da qualificação), fizemos algumas mudanças finais que me permitiram forçar um pouco mais, que é exatamente o que se precisa na qualificação”, explicou Verstappen. “Para nós, é um grande momento.”

Apesar do excelente desempenho, Verstappen mantém a cautela para a corrida de domingo. “Historicamente, esta temporada a corrida tem sido sempre mais complicada para nós, mas vamos dar tudo o que temos. É tudo o que podemos fazer e vamos ver o que acontece”, concluiu, antecipando uma batalha renhida.