F1: O ‘trailer’ de Drive to Survive já está disponível

A Netflix já lançou o ‘trailer’ da oitava temporada da série Drive to Survive, que mostra os bastidores da surpreendente temporada 2025. Desde a luta pelo título, com Lando Norris, Oscar Piastri e Max Verstappen, passando pelos estreantes, pela saída de Christian Horner, pela breve passagem de Jack Doohan na Alpine.

Eis um pouco do que poderá ver na série que estreia a 27 de fevereiro, na Netflix.