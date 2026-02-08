F1: O sonho que Nico Hülkenberg quer realizar na Audi
Nico Hülkenberg inicia uma nova etapa da carreira ao liderar a estreia da Audi na Fórmula 1, mantendo intacta a ambição de conquistar finalmente uma vitória numa corrida. A marca alemã entra no campeonato ao assumir a estrutura da Sauber, depois de anos de sucesso noutras disciplinas do desporto motorizado.
De regresso ao pelotão desde 2023 após três anos afastado, Hülkenberg voltou a afirmar-se, na Haasm tornando-se na referência da equipa, o que lhe valeu a chamada da Audi, ainda com o nome Sauber. Em 2025 subiu pela primeira vez, ao pódio numa prova do Mundial, no Grande Prémio da Grã-Bretanha. Apesar de nunca ter disposto de material que lhe permitisse lutar regularmente pelas vitórias, o alemão construiu uma reputação sólida no paddock.
A Audi traçou como objetivo tornar-se vencedora até 2030, altura em que o piloto terá 43 anos. Mesmo consciente de que a equipa se encontra numa fase inicial de aprendizagem, Hülkenberg continua motivado para acrescentar um triunfo ao currículo, adotando, porém, uma postura realista quanto ao ponto de partida competitivo do projeto.
Nico Hülkenberg afirmou:
“Esse é o sonho: ganhar uma corrida. O pódio já está feito. Ganhar é um objetivo, uma meta, um sonho. Trata-se de maximizar as oportunidades, o potencial que existe no carro, e tirar o máximo partido disso. Obviamente, tudo depende de onde começamos e de quão competitivos somos este ano. Ainda não sabemos, nem em relação ao que era há dez minutos. Claro que seria um sonho tornado realidade, mas temos de ser um pouco pacientes e ver como arrancamos.”
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI