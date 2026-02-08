F1: O sonho que Nico Hülkenberg quer realizar na Audi

Nico Hülkenberg inicia uma nova etapa da carreira ao liderar a estreia da Audi na Fórmula 1, mantendo intacta a ambição de conquistar finalmente uma vitória numa corrida. A marca alemã entra no campeonato ao assumir a estrutura da Sauber, depois de anos de sucesso noutras disciplinas do desporto motorizado.

De regresso ao pelotão desde 2023 após três anos afastado, Hülkenberg voltou a afirmar-se, na Haasm tornando-se na referência da equipa, o que lhe valeu a chamada da Audi, ainda com o nome Sauber. Em 2025 subiu pela primeira vez, ao pódio numa prova do Mundial, no Grande Prémio da Grã-Bretanha. Apesar de nunca ter disposto de material que lhe permitisse lutar regularmente pelas vitórias, o alemão construiu uma reputação sólida no paddock.

A Audi traçou como objetivo tornar-se vencedora até 2030, altura em que o piloto terá 43 anos. Mesmo consciente de que a equipa se encontra numa fase inicial de aprendizagem, Hülkenberg continua motivado para acrescentar um triunfo ao currículo, adotando, porém, uma postura realista quanto ao ponto de partida competitivo do projeto.

Nico Hülkenberg afirmou:

“Esse é o sonho: ganhar uma corrida. O pódio já está feito. Ganhar é um objetivo, uma meta, um sonho. Trata-se de maximizar as oportunidades, o potencial que existe no carro, e tirar o máximo partido disso. Obviamente, tudo depende de onde começamos e de quão competitivos somos este ano. Ainda não sabemos, nem em relação ao que era há dez minutos. Claro que seria um sonho tornado realidade, mas temos de ser um pouco pacientes e ver como arrancamos.”