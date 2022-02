F1: O som do novo motor Ferrari | AutoSport

A Ferrari já mostrou um pouco mais do seu novo carro. Não foi uma imagem, mas sim o som da nova unidade motriz italiana, na qual se deposita muita esperança.

A Ferrari teve, durante pouco tempo, o título de unidade motriz mais potente da F1, mas isso foi antes do célebre acordo entre a Scuderia e a FIA, numa altura em que existiam suspeitas sobre a legalidade da unidade. Desde então, a Ferrari tem trabalhado arduamente para regressar ao topo e a nova unidade de 2022, que será congelada até 2025, é a nova aposta da Ferrari, que investiu muito no desenvolvimento desta peça chave. No ano passado foi introduzida a nova unidade híbrida, que trouxe resultados imediatos à Scuderia, mas este ano, além dessa unidade híbrida, há um motor de combustão interna completamente revisto e que muito tem animado os responsáveis. Quanto ao desempenho em pista, teremos de esperar mais um pouco, mas o som, esse, já foi mostrado ao mundo.

O primeiro “Fire-up” foi feito com sucesso, e é o primeiro teste à unidade motriz. Além de ser um marco no desenvolvimento do novo carro, o “Fire-up” permite entender se todos os parâmetros de integração da nova unidade correspondem ao esperado. O teste terá sido feito esta tarde, sob a supervisão de Mattia Binotto e apenas com um pequeno número de pessoal essencial, devido às medidas em vigor relativas ao Covid-19. O resto do pessoal vigiava através de computadores e ecrãs nos vários departamentos. Durante cerca de 30 segundos, o som da unidade motriz 066/7 ouviu-se na área de montagem do veículo.

“Este é um momento muito especial, mais do que em ocasiões semelhantes em anos anteriores”, disse Binotto. “O F1-75 é um carro completamente novo e é o culminar de uma viagem que todos começámos juntos há alguns anos, trabalhando como uma equipa unida e determinada”.