F1: O segredo para ter sucesso no meio do pelotão | AutoSport

A história da época 2022 ficou definida relativamente cedo, quando a Red Bull começou a afastar-se da Ferrari. Depois da pausa de verão, a Red Bull ficou imparável e venceu confortavelmente o campeonato quando ainda faltavam 3 corridas para o fim. Mas a história no meio do pelotão foi diferente.

A luta Alpine vs McLaren foi intensa e cada equipa fez valer os seus pontos fortes. Mas ficou claro que, para ter sucesso no meio do pelotão, é preciso um ingrediente: a regularidade dos pilotos.

A Alpine pareceu mais competitiva que a McLaren, mas a fiabilidade deixou a desejar. A McLaren compensou a falta de andamento com a fiabilidade e uma boa execução das corridas. Onde esteve a diferença? Na regularidade dos pilotos. Fernando Alonso e Esteban Ocon fizeram mais ou menos os mesmos pontos, enquanto Lando Norris carregou praticamente sozinho a McLaren. Otmar Szafnauer concorda que a regularidade dos pilotos é importante:

“Se olhar apenas para os pontos – e não é tão simples como dizer, ‘Deixem-me duplicar os pontos do Lando, onde estariam?’ porque não funciona bem assim – mas especialmente no meio do pelotão, é preciso de dois pilotos que consigam marcar”, disse o diretor da Alpine a Racer.com. “Penso que castiga mais no meio da tabela se for apenas um, porque os pontos em oferta não são tão muitos normalmente. Se um deles terminar em décimo segundo e o outro em oitavo, em oposição a sétimo e oito ou oitavo e nono, faz diferença ao longo do tempo”.