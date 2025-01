F1: O resumo do primeiro dia de Lewis Hamilton na Ferrari

Lewis Hamilton deu um passo importante na sua carreira na F1, nesta quarta-feira, ao pilotar um monolugar da Ferrari pela primeira vez durante uma sessão de testes na pista de Fiorano. A sessão fez parte da sua adaptação à equipa, após a sua mudança, vindo da Mercedes.

Hamilton completou cerca de 30 voltas em quatro stints, percorrendo cerca de 100 km dos 1000 km permitidos pelos regulamentos do Teste de Carros Anteriores (TPC). As condições foram difíceis, com tempo húmido e nevoeiro no início da manhã. Começou com pneus Pirelli Academy para piso molhado e depois passou para pneus slicks no último stint de cinco voltas. Apesar de ter bloqueado as rodas algumas vezes e de um breve momento fora da pista, o teste proporcionou a Hamilton uma experiência valiosa no carro SF-23 da Ferrari. Permitiu-lhe adaptar-se ao motor Ferrari, depois de ter utilizado exclusivamente unidades de potência Mercedes ao longo dos seus 18 anos de carreira na F1. A sessão terminou ao final da manhã com o agravamento das condições climatéricas. Hamilton aproximou-se dos fãs para um contacto mais próximo.

Charles Leclerc assumiu o comando durante a tarde para mais testes em piso molhado, entusiasmando os fãs com donuts. Milhares de tifosi reuniram-se no exterior do circuito, apesar de a sessão estar oficialmente encerrada ao público, mostrando a excitação em torno da mudança de Hamilton para a Ferrari.

A apresentação de Hamilton à Ferrari também incluiu uma visita à sede em Maranello no início da semana, onde começou a estabelecer relações com a equipa, incluindo o seu novo engenheiro de corrida, Riccardo Adami. A Ferrari planeou outra sessão de TPC para Hamilton em Barcelona no final deste mês para lhe permitir mais tempo no banco e uma maior adaptação aos processos da equipa.