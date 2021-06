F1: O ‘regresso’ de Sebastian Vettel | AutoSport

Sebastian Vettel tem quatro títulos de Campeão do Mundo de Fórmula 1, os últimos tempos da sua passagem pela Ferrari deixaram-lhe uma imagem estranha, e quem viu as primeiras corridas de 2021, provavelmente pensou que o alemão só estava a confirmar o que dele se viu nos últimos tempos ‘vestido’ de vermelho, mas a verdade é que, passado um período difícil, as coisas parecem estar a mudar, e ainda bem para a F1. Depois do quinto lugar no Mónaco, o segundo em Baku.

O fim-de-semana não começou de uma forma brilhante para os homens da Aston Martin, mas Sebastian Vettel deu alguns sinais positivos na qualificação ao falhar a passagem à Q3 por 0,019s, mas curiosamente a sua posição na grelha de partida permitiu-lhe escolher os pneus para o início da corrida, e isso acabaria por ser determinante para a sua prestação de domingo.

Com menos dificuldades com os pneus que os adversário diretos, Vettel continuou em pista durante mais sete voltas após a paragem de Pierre Gasly, e contas feitas, esteve sempre nos lugares da frente do segundo pelotão, e depois do acidente de Stroll, curiosamente, foi o ‘outro’ Aston Martin um dos destaques da corrida.

Depois do recomeço ditado pelo acidente de Max Verstappen, Vettel apenas de se defender de Gasly e Leclerc para garantir o segundo lugar atrás de Pérez. A Aston Martin bem precisa ‘deste’ Vettel, que , recorde-se, arrancara apenas de 11º. Esperemos que Vettel confirme o bom momento, pois será bom a todos os níveis, especialmente para as lutas no segundo pelotão. Veja os bastidores deste segundo lugar