F1: O recorde de Sérgio Pérez

Sérgio Pérez finalmente conseguiu uma vitória na F1. Foi preciso muita determinação para o conseguir, mas Checo levou o caneco.

Sérgio Pérez tornou-se no 110º piloto a festejar a vitória, num ano em que vimos outro nome juntar-se a esta lista, Pierre Gasly. Perez tem no seu CV 10 pódios e uma vitória. Mas o mexicano foi o que mais tempo teve de esperar para o conseguir.

Pérez demorou 190 GP para levantar a desejada taça, ultrapassando Mark Webber que demorou 130 corridas. Rubens Barrichello precisou de 123 provas, Jarno Trukki 119, Jenson Button 113, Nico Rosberg 111, Giancarlo Fisichella 110, Mika Hakkinen 96, Thierry Boutsen 95 e Jean Alesi 91. Pérez lidera assim a lista de um recorde pouco desejado, mas certamente não se importará com isso. O que interessa é que pertence à lista dos vencedores, o segundo mexicano a vencer depois de Pedro Rodriguez (1967 na África do Sul e 1970 na Bélgica). É também o mexicano com mais pódios (10 contra 8 de Pedro Rodriguez).