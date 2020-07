F1: O que vai conseguir fazer a Racing Point?

Assim que a Racing Point apresentou o seu RP20, logo responsáveis de várias equipas torceram o nariz já que o carro é uma cópia quase perfeita do dominador Mercedes W10. Houve equipas descontentes com a situação, a Racing Point negou troca de informação com a Mercedes, o que se viu do carro nos testes impressionou, chegou a falar-se em protesto mas não passou de uma ameaça. Portanto é bem provável que a Racing Point possa surpreender, e pelo meio ainda teve um bónus. É que os novos regulamentos da F1, previstos para 2021, foram adiados para 2022, o que deixa a equipa de Lance Stroll e Sergio Perez com duas épocas para beneficiar da qualidade do carro.

Já todos sabemos o que o carro vale, e se o carro é uma cópia, tudo o resto são duas equipas e pilotos bem distintos, pelo que ninguém espera sequer alguma vitória por parte do carro cor de rosa, mas provavelmente a McLaren e a Renault estão com os calos apertados, e provavelmente a Racing Point vai valer em 2020 muito mais do que os dois sétimos lugares que obteve nos últimos anos. Provavelmente, pode voltar ao quarto lugar que conseguiu em 2017. Um caso interessante a seguir.