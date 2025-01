F1: O que torna Andrea Kimi Antonelli especial?

Andrea Kimi Antonelli, nascido em 2006, tornar-se-á o mais jovem piloto de F1 na grelha de 2025, ao entrar para a Mercedes para substituir Lewis Hamilton, que se transferiu para a Ferrari. Antonelli, que a Mercedes descobriu aos 11 anos, subiu rapidamente nas categorias de iniciação, garantindo dois campeonatos de F4 em Itália e na Alemanha em 2022, seguidos de um título de Fórmula Regional Europeia (FRECA) em 2023.

Apesar da experiência limitada em monolugares, a Mercedes acelerou o seu desenvolvimento, transferindo-o diretamente para a F2 em 2024. A sua temporada de estreia na F2 com a Prema apresentou desafios devido ao novo carro e às dificuldades da equipa, mas Antonelli conseguiu garantir o sexto lugar no campeonato, vencendo uma corrida de sprint e uma corrida principal.

O conselheiro de desenvolvimento de pilotos da Mercedes, Gwen Lagrue, destacou a adaptabilidade, a maturidade e a liderança de Antonelli durante os fins-de-semana difíceis como caraterísticas fundamentais. Estas experiências, combinadas com o seu talento em bruto, prepararam-no para enfrentar o imenso desafio de substituir um sete vezes campeão do mundo.

“Com o Kimi, reparei rapidamente que ele já era um pouco diferente dos outros miúdos do karting”, disse Lagrue ao Motorsport.com. “Mas na altura o meu pensamento era: ‘Ok, ele é o melhor que posso ter no karting’, sem sequer pensar na Fórmula 1. Depois, quando fizemos o primeiro teste em monolugares, a forma como ele se adaptou tão rapidamente a praticamente todas as situações, começámos a ver que tínhamos alguém muito especial”.

“Claro que isso não significava que ele tinha tudo. Ainda é preciso trabalhar muito para o ajudar a crescer, para o orientar, para o deixar cometer erros. Faz parte do processo de aprendizagem. E depois, para mim, a Fórmula Regional desenvolveu-se muito bem recentemente em termos de preparação dos pilotos. Vimos ao longo dos anos que todos os miúdos que vinham dela – ou antes, quando se chamava Fórmula Renault Eurocup – para a F3 ou F2, estavam a ter um bom desempenho e, na maioria das vezes, eram eles que ganhavam”.

“Por isso, quando Kimi teve um bom desempenho na FRECA, não estava muito convencido de que a ida para a F3 o iria desenvolver mais, e queria também colocá-lo numa situação em que pudesse enfrentar mais desafios, e mandá-lo para a F2, claro, exigia um pouco de preparação”.

“Mas também foi para o colocar num ambiente em que ele tinha de encontrar um limite pessoal que nunca tinha enfrentado antes. Não estou a dizer que ele ganhava sempre facilmente, mas mais ou menos. Ele estava sempre a dominar em vez de andar atrás de alguém, mesmo que tivéssemos alguns bons concorrentes.”

“Ao fazer isso, estávamos a garantir que, primeiro, ele aprenderia a nova F2 com a ideia de, eventualmente, fazer mais um ano de F2 se fosse desafiante ou, dependendo da situação na F1, garantir que, pelo menos, aceleraríamos a sua preparação para a Fórmula 1”.

“Eu diria que, normalmente, há uma certa consistência em termos de equipas que lideram a F2, por isso sabemos que a Prema, a ART, a Carlin ou algumas outras são as equipas com que temos de trabalhar se quisermos ter resultados na F2”, explicou Lagrue. “Mas a nova F2 trouxe alguns novos desafios e vimos que as grandes equipas não se estavam a adaptar tão bem à F2″.

“A Prema estava a ter um desempenho muito bom e tinha engenheiros de topo. Pusemos o Kimi lá a pensar que o íamos colocar num ambiente muito forte e que, normalmente, iríamos obter bons resultados. E parece que tivemos um pouco de dificuldade”.

“Mas, de certa forma, também foi muito interessante porque ter o Kimi a lidar com estes desafios fez-nos descobrir uma parte dele que nunca tínhamos visto antes. Tivemos de o ajudar a lidar com fins-de-semana difíceis, o que nunca tinha acontecido antes. Ele estava habituado a ganhar sempre, ou a lutar pela vitória, e este ano foi a primeira vez que teve de lidar com o facto de não ganhar e de não ter um bom desempenho e, por vezes, até ter fins-de-semana muito, muito difíceis.

“E devo dizer que fiquei muito impressionado com a sua maturidade e liderança numa situação tão difícil. E, no final do dia, ele ainda fez uma temporada muito, muito forte na F2, considerando tudo o que tivemos de enfrentar este ano.”