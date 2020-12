F1, O que se segue para Daniil Kvyat?

Com a confirmação da contratação de Yuki Tsunoda para 2021 na Alpha Tauri, o russo Daniil Kvyat ficou sem volante para 2021. Segundo revela, está a avaliar opções para trabalhar com equipas de F1 como piloto reserva, desenvolvimento ou simulador. Teve este último cargo na Ferrari em 2018, quando esteve fora da F1, antes de regressar com a Toro Rosso para uma terceira tentativa em 2019. Apesar da boa reta final de 2020, que incluiu um quarto lugar em Imola, nada impediu que perdesse mais uma vez o lugar e agora o seu manager, Nicholas Todt, vai tentar encontrar-lhe um lugar para 2022, quando as novas regras entrarem em vigor.