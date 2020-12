F1: O que pensam os ‘chefes’ de Yuki Tsunoda

Yuki Tsunoda é uma jovem promessa japonesa, o primeiro piloto oriundo do país do sol nascente a chegar à F1 desde que Kamui Kobayashi de lá saiu no fim de 2014. Tsunoda teve um grande impacto na série Fórmula 3 em 2019, com a desconhecida equipa Jenzer, vencendo a corrida de Sprint em Monza. Depois disso foi rapidamente integrado na equipa Carlin para este ano, e depressa se cotou como um forte ‘marcador’ de pontos. Venceu corridas ‘Feature’ em Spa e Sakhir, e ainda uma de sprint em Silverstone, e após forte final de temporada terminou em terceiro no campeonato. Tsnuoda é altamente considerado pelo consultor da Red Bull, Helmut Marko, que sobre ele disse ao Motorsport.com em Abu Dhabi: “Eu adoro-o! A sua velocidade, a forma como ultrapassa, mas também a rapidez com que aprende a cuidar dos pneus, e tudo isso”.

Já o seu próximo chefe na Alpha Tauri, Franz Tost, ficou impressionado: “A Red Bull tem vindo a seguir a carreira do Yuki há já algum tempo e estou certo de que ele será um grande trunfo para a nossa equipa. Ao observá-lo na F2 este ano, ele demonstrou a mistura certa de agressividade em corrida e boa compreensão técnica. Durante o teste em Imola, em novembro, quando pilotou o nosso carro de 2018, os seus tempos de volta foram muito consistentes durante uma simulação de corrida, ele progrediu ao longo do dia e deu aos nossos engenheiros um feedback útil. Além disso, a sua integração com os engenheiros da Honda tem sido perfeita, o que certamente ajuda. No teste em Abu Dhabi esta semana, ele provou ser um aprendiz rápido e que está pronto para dar o passo para a F1”.