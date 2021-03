F1: O que pensam do ‘Sprint Qualifying’: relutantes, cuidadosos, proteger ADN e história

Uma das medidas recentes importantes da F1 foi a decisão quanto à realização ainda este ano de corridas Sprint de Fórmula 1. As corridas de sábado, ‘Sprint Qualifying’, vão mesmo ser testadas

A Fórmula 1 vai introduzir sessões de qualificação/corrida Sprint em três Grandes Prémios de 2021, a ter lugar aos sábados, cujo resultado irá definir a grelha de partida para a corrida de domingo. A verdade é que a proposta começou como uma coisa, e tornou-se noutra. Tem havido alguma discussão, inclusivamente quanto ao que ‘é’ um vencedor de um Grande Prémio de Fórmula 1: “Penso que provavelmente partilhamos a mentalidade de que somos puristas das corridas e sabemos da importância do Grande Prémio. Tem sido sempre assim e não devemos diluir a atração desse evento singular, que acontece ao domingo à tarde, como de alguma forma uma pedra angular do fim-de-semana de todos.

Agora, sempre estivemos muito relutantes em mudar esse formato tradicional e tenho visto algumas experiências noutras séries de corridas em que fizeram uma segunda corrida no sábado e o público estava de facto bastante interessado.

Dito isto, não tinha de longe a importância e a tradição como a Fórmula 1, por isso temos de ser realmente cuidadosos na forma como estamos a testar as coisas.

Estamos num mundo movido por dados. Simulamos, e aqui estamos a falar de ir viver com algo que não foi corretamente simulado. Portanto, penso que não queremos bloquear nada, vale a pena a experiência, mas precisamos de ter muito cuidado com ela, com o formato que temos e com a responsabilidade que carregamos pela Fórmula 1” disse Toto Wolff.

Já Christian Horner, tem mais contras do que prós, embora sinta que se deve tentar: “Tenho uma opinião mista. É algo que o detentor dos direitos comerciais está interessado e penso que, se não se experimentam coisas, nunca se saberá. E por isso, acho que estamos interessados em tentar apoiar, dar uma vista de olhos. Mas será o formato correto? Quer dizer, pode ser apenas uma corrida ao sábado que cria a ordem para domingo. É outra partida, há mais perigo, etc., etc. Penso que temos de tentar. Estamos interessados em olhar para ela, mas o que não podemos ignorar é que, para correr e operar estes carros é extremamente caro, e precisamos de encontrar uma solução para combater isso, em particular numa época em que o limite orçamental está a ter um impacto significativo na forma como operamos”, disse.

Por fim, falaram também sobre o que se deve considerar um vencedor da Fórmula 1: “Tem de ser a corrida da tarde de domingo. É quase como uma pré-final, este conceito de corrida que se está a tentar como corrida de qualificação; efectivamente não se é um vencedor de um Grande Prémio. Penso que precisamos de proteger o ADN do desporto, a história do desporto. Um vencedor de um Grande Prémio só deve ser um piloto que prevaleça numa tarde de domingo.

Uma pré-final num sábado não é um Grande Prémio”, disse.

Quanto a Zak Brown: “Concordo com tudo o que Toto e Christian disseram, penso que há um apoio geral entre todas as equipas. O titular dos direitos comerciais quer fazê-lo. Não vejo muito lado negativo em tentar algumas vezes, e potencialmente há muito lado positivo se for muito excitante. Se não funcionar, talvez tentemos algo mais no futuro e não avançamos. Somos a favor de tentar”, conclui.