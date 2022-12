F1: O que os pilotos e as equipas vão pagar para correr em 2023 | AutoSport

Já tínhamos dado conta anteriormente de quanto os pilotos teriam de pagar para correr em 2023. Max Verstappen teve de pagar quase um milhão de euros de taxas pela sua superlicença. Mas as equipas também têm de abrir os cordões à bolsa.

Primeiro, os pilotos. Como já referido, cada piloto paga 2.100 dólares por cada ponto conquistado, que acrescem ao valor base de 10.400 dólares. Assim, se multiplicarmos os 454 pontos que Verstappen conquistou por 2100, temos 953400 dólares, a que acrescem os 10400. Resultado? 963800 euros. Esta fórmula aplica-se a todos os pilotos:

Piloto Pontos Valor da taxa (dólares) 1 Max Verstappen 454 963800 2 Charles Leclerc 308 657200 3 Sergio Pérez 305 650900 4 George Russell 275 587900 5 Carlos Sainz 246 527000 6 Lewis Hamilton 240 514400 7 Lando Norris 122 266600 8 Esteban Ocon 92 203600 9 Fernando Alonso 81 180500 10 Valtteri Bottas 49 113300 11 Kevin Magnussen 25 62900 12 Pierre Gasly 23 58700 13 Lance Stroll 18 48200 14 Yuki Tsunoda 12 35600 15 Zhou Guanyu 6 23000 16 Alexander Albon 4 18800 17 Nyck De Vries 2 14600 18 Nico Hulkenberg 0 10400 19 Oscar Piastri 0 10400 20 Logan Sargeant 0 10400

No caso das equipas as contas são semelhantes. Cada equipa paga uma taxa de 617 687 de dólares mais uma taxa suplementar por cada ponto marcado na época anterior: 7411 dólares para os campeões e 6174 as outras equipas. Assim o valor a pagar pelas equipas é o seguinte:

POS Equipa Pontos Valor da Taxa (dólares) 1 RED BULL RACING RBPT 759 6242636 2 FERRARI 554 4038083 3 MERCEDES 515 3797297 4 ALPINE RENAULT 173 1685789 5 MCLAREN MERCEDES 159 1599353 6 ALFA ROMEO FERRARI 55 957257 7 ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 55 957257 8 HAAS FERRARI 37 846125 9 ALPHATAURI RBPT 35 833777 10 WILLIAMS MERCEDES 8 667079

No total, só com estas taxas, a FIA recebe 4.958.200 de dólares por parte dos pilotos e 21.624.653 de dólares por parte das equipas.