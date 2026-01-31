F1: O que os pilotos acharam dos novos carros

Terminada a semana de testes em Barcelona, pilotos e equipas regressam às respetivas bases para analisarem todo o trabalho feito ao longo de três dias (cada equipa pôde escolher três dos cinco dias disponíveis) em pista. Os fãs, claro, estão ansiosos por ver os carros em Melbourne, sem limitações e em luta direta. Mas, para já, têm as opiniões dos pilotos.

E se tivermos de resumir numa palavra o que os pilotos acharam desta nova geração de carros: diferentes! Não é o adjetivo mais interessante ou que melhor define estes novos carros, mas pareceu haver uma boa dose de cautelas por parte dos artistas. Se olharmos com mais pormenor, vemos que as sensações foram boas.

Charles Leclerc

Charles Leclerc foi dos mais críticos quando experimentou pela primeira vez os carros, ainda no simulador da equipa, nas primeiras versões. Mas em Barcelona pareceu positivamente intrigado com o potencial do carro:

“É super interessante. Foi o meu primeiro dia no carro em condições normais, por isso há muito para aprender, muito para descobrir, e é um carro muito diferente daquele que temos conduzido desde que cheguei à Fórmula 1. Encaro isso como um desafio e, sinceramente, gosto bastante do facto de tudo ser novo — pode até haver uma oportunidade para nós, pilotos, pensarmos fora da caixa.”

“Sinto-me claramente cada vez mais confortável. Continua a ser, de certa forma, um carro de F1 — não é como se me tivesse sentido completamente perdido quando voltei ao cockpit, adaptei-me bastante rápido. Com estes novos sistemas e, obviamente, com 50% da potência a vir do motor elétrico, torna-se bastante mais desafiante gerir tudo isso, por isso a curva de aprendizagem é bastante acentuada. Mas é muito interessante.”

Recordemos o que disse Leclerc quando experimentou pela primeira vez o carro no simulador:

“Digamos que não é o carro mais agradável que já conduzi até agora, mas ainda estamos numa fase em que o projeto é relativamente novo. A minha esperança é que evolua bastante nos próximos meses, mas não é segredo que acho que os regulamentos do próximo ano vão ser muito mais… provavelmente menos agradáveis para os pilotos conduzirem.”

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton também usou o adjetivo “diferente” mas deu um vislumbre um pouco mais claro do que os carros permitem:

“Enquanto pilotos, adaptamo-nos — esse é o nosso papel. Este ano irá, sem dúvida, representar um grande desafio para todos os pilotos, sobretudo na adaptação à unidade motriz. Embora continue a ser um V6, será fundamental compreender como recarregar a bateria, gerir as reduções de potência e utilizar eficazmente a energia nas retas, maximizando, ao mesmo tempo, a eficiência.

Trata-se também de aprender a usar todas as ferramentas disponíveis — poupar combustível enquanto se recarrega de forma eficiente e garantir a melhor utilização possível dos pneus e da aderência.”

A nova geração é, na verdade, um pouco mais divertida de conduzir. É sobreviradora, nervosa e desliza, mas é um pouco mais fácil de controlar. Sim, diria definitivamente que é mais agradável.”

Lando Norris

Lando Norris referiu o menor apoio aerodinâmico, que tornam os carros menos rápidos em curva, compensado com a velocidade em reta, permitindo um equilíbrio diferente e interessante, aos olhos do campeão do mundo em título:

“É bastante diferente. Bastante diferente mesmo. Acho que é um pouco mais lento em termos de velocidade em curva. Já no que toca à aceleração e à velocidade de ponta em reta, provavelmente parece mais rápido do que no ano passado. Chega-se aos 340 km/h, 350 km/h bastante mais depressa do que em anos anteriores.”

“Por isso, sim, é um desafio maior em muitos aspetos, o que é positivo. Mas também há mais coisas para compreender ao nível da bateria, da unidade motriz — tudo isso é, de certa forma, mais complexo e simplesmente diferente. E sempre que algo é diferente, leva algum tempo a perceber a melhor forma de encarar, gerir e utilizar.”

Esteban Ocon

Esteban Ocon realçou a complexidade dos novos monolugares, a caraterística que mais o impressionou neste primeiro contacto:

“É muito diferente, muito complicado. Tive a sorte de poder fazer muitos dias de simulador antes do início do ano, por isso estamos bastante bem preparados nesse aspeto. Está tudo claro, mas sim, é muito complicado para todos nós. Mas espero que seja igual para todos.”

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto não conseguiu definir de forma clara as suas sensações mas realçou a potência na saída de curva:

“São muito diferentes. Não sei bem como explicar isto, porque nunca conduzi um carro semelhante no passado. Diria que o carro de Fórmula 2 é muito mais lento do que os F1 das regras antigas, e sinto que estes também vão ser mais lentos.”

“Mas é muito fixe ter agora a unidade motriz com 50% elétrica. Sai-se da curva e tem-se imensa velocidade a ser entregue, e dá para perceber o quão forte é. Essas coisas são diferentes e é preciso habituar-se e adaptar a forma de conduzir o carro também. Mas continua a ser um carro de corridas e não é um mundo completamente diferente — é apenas uma mudança de regulamentos que é muito distinta.”

George Russell

George Russell foi dos pilotos que mais mostrou agrado com estas novas máquinas:

“São bastante diferentes para nós, pilotos, mas depois de se perceber bem como funcionam, conduzi-los torna-se bastante intuitivo. É divertido estar ao volante e acho que os fãs têm muito por que esperar com estes novos regulamentos.”

“No geral, a quantidade de potência que dão é bastante impressionante. Pelo que estive a ver hoje, com todos os carros e as diferentes unidades motrizes, foi provavelmente o F1 mais rápido que alguma vez vi passar aqui em Barcelona, o que foi bastante entusiasmante.”

“Os carros também dão, no geral, a sensação de serem mais pequenos — nota-se a redução de peso em comparação com anos anteriores, por isso acho que, desse ponto de vista, a evolução foi positiva.”

“Para ser honesto, é muito diferente, mas assim que se percebe bem como funciona, torna-se bastante intuitivo. Por isso, do ponto de vista dos fãs, há claramente a oportunidade de ver corridas ainda mais emocionantes.”

Pierre Gasly

Pierre Gasly terá resumido da melhor forma o que a generalidade pensa:

“Esta é a primeira vez na minha carreira em que o carro inteiro sofreu mudanças tão significativas. Claro que todos entram neste território desconhecido, mas, como piloto, acho isso extremamente entusiasmante. Foi um longo caminho para a equipa chegar até aqui.”

Em resumo

Entendemos claramente que estamos perante carros muito diferentes. Menos apoio aerodinâmico retira capacidade nas curvas, mas a entrega de potência vinda do sistema elétrico permite saídas de curva muito mais prontas e rápidas. O tamanho reduzido e o menor peso, trazem menos estabilidade, mas maior capacidade de controlo do carro, permitindo aos pilotos controlarem melhor situações de sobreviragem. A gestão da unidade motriz e da sua componente elétrica vai ser fulcral para todos os pilotos e vai exigir mais trabalho de casa a todos. Portanto, diferente, mas interessante e entusiasmante. Já começamos outras eras com menos sensações positivas que esta. E isso, só por si, parece ser um bom sinal.