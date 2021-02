F1: O que nos pode reservar a Silly Season de 2021?

É verdade que a época 2021 ainda não começou , mas o potencial da Silly Season deste ano é grande, olhando apenas para os pilotos que ficam sem contrato em dezembro. O que nos reserva o mercado deste ano?

São 10 os pilotos que ficam sem contrato no final desta época, quase meio plantel que poderá levar a novas mudanças drásticas na grelha para 2022.

Lewis Hamilon, Valtteri Bottas, Sérgio Pérez, Lance Stroll, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Kimi Raikkonen, Antonio Giovinazi e George Russell tem apenas mais um ano de contrato e têm os próximos meses para resolver o seu futuro.

Vamos ao caso mais simples em primeiro lugar. Lance Stroll deverá ver o seu contrato renovado na Aston Martin, até porque quem paga o cheque ao fim do mês é o seu pai. A escolha de Sérgio Pérez para sair da equipa e dar lugar a Sebastian Vettel é a prova de que Stroll, por motivos óbvios, está de pedra e cal na Aston Martin.

Yuki Tsunoda tem apenas um ano de contrato mas apenas um ano muito mau poderá impedir o japonês de se manter na equipa sediada em Faenza na próxima época.

A partir daqui as indefinições começam. Será que Kimi Raikkonen vai querer entrar na nova era ou se vai despedir da F1 no final deste ano? Giovinazzi poderá manter o seu lugar graças à ligação da Ferrari à Sauber mas o italiano ainda não mostrou nada de mais e na F2 há um tal de Robert Shwartzman, da academia Ferrari que já mostrou muito potencial, tal como Callum Ilott que ficará parado este ano. Com Giovinazzi a não mostrar o brilhantismo necessário para equipas de topo, poderá ter de dar o lugar a um jovem talento.

Pierre Gasly renovou com a Alpha Tauri mas já entendeu que as possibilidades de ir para a Red Bull não são claras. Foi “esquecido” para a vaga de Alex Albon, apesar da excelente época e por isso a permanência na equipa pode ser uma hipótese ou… Esteban Ocon está também no último ano de contrato. Fernando Alonso estará na equipa por dois anos e em teoria Ocon deverá ter a renovação assegurada pelo talento que já demonstrou mas para os dois pilotos, este ano é de grande importância. A Renault parece fazer questão de ter um piloto francês no seu alinhamento e talvez esta dupla possa estar na luta pela vaga na Renault. Mas para Gasly há ainda uma réstia de esperança na Red Bull. Já lá vamos.

Para Sérgio Pérez a missão é muito “simples”… não dar hipótese à Red Bull de não renovar o seu contrato. O mexicano tem acordo por apenas um ano mas se fizer o que tem feito até agora, a renovação pode ser algo óbvio para a equipa.

Agora chega a parte mais complicada. Hamilton e Bottas têm apenas mais um ano de contrato. A renovação de Hamilton foi dura e demorada e poderá demonstrar que a relação entre as partes está a chegar ao fim. Em 2022, Hamilton terá 37 anos e há jovens talentos que precisam ser aproveitados para o futuro. Também Bottas tem feito contratos de apenas um ano mas a sua prestação não convence os fãs e apesar de garantir um bom ambiente na equipa e do talento que tem , a Mercedes terá forçosamente que renovar a sua dupla, a mais velha do grid, e introduzir sangue novo. Russell, também em último ano de contrato, é um dos talentos mais cobiçados da F1 e aguarda pacientemente por uma vaga na Mercedes. A entrada de uma nova era poderá abrir as portas para o britânico, mas há um Max Verstappen na equação. O holandês poderá ficar livre se a Red Bull não apresentar a performance desejada e a Mercedes poderá aproveitar e assegurar o jovem holandês de 23 anos. Uma dupla Verstappen Russell garantiria o futuro, mas talvez não o bom ambiente desejado. A combinação Verstappen/Bottas seria do mesmo calibre da atual, enquanto uma dupla Russell/Bottas parece menos provável. Algo aparentemente impossível será a dupla Hamilton /Verstappen.

A situação de Verstappen poderá mudar muito o mercado, e parece óbvio que a saída da Red Bull só acontecerá para a Mercedes. Se tal acontecer, não é descabido a Red Bull tentar pescar Russell, ou então promover novamente Gasly ou Albon para fazer dupla com Pérez (se este justificar a escolha como se espera).

Muito pode acontecer e aqui estamos apenas no campo da especulação. O que parece garantido é que não veremos mudanças na Ferrari, McLaren, Aston Martin e Haas.