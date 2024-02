F1, o que há de novo no Ferrari SF-24: grande mudança… | AutoSport

Tem-se falado muito do novo Ferrari SF-24 e já ficou claro para todos que o carro foi alvo de uma grande mudança, mas há muita coisa semelhante aos carros de 2022 e 23. Há uma clara mudança de conceito aerodinâmico, mas a Ferrari optou por não adotar uma das características que definem o RB19, numa tentativa de melhorar a dirigibilidade do seu carro para Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Não há nada de totalmente inovador no carro mas a verdade é que o que não se vê é que vai fazer realmente a diferença, ainda que o que esteja à vista influencie a estrutura do fluxo que permite que essas peças ocultas trabalhar bem.

Independentemente dos números, em termos gerais a Ferrari tem tido o segundo melhor ‘package’ nestes dois anos de domínio da Red Bull, equipa que foi claramente a que melhor se adaptou aos novos regulamentos e é por isso, e também devido a Max Verstappen que tem dominado.

Na asa da frente a Ferrari não fez grandes mudanças, o que é estranho, pois é a partir desta área que segue o fluxo todo de ar para o ‘resto’ do carro. Quanto mais otimizada estiver a asa da frente, melhor será mais para trás. Na suspensão dianteira, repete 2023 com o sistema pushrod, mas não há nada inovador.

Nos flancos ou sidepods, a Ferrari incorporou a entrada do radiador estilo Red Bull, mas há diferenças substanciais, por exemplo a entrada de ar é bem diferente do Red Bull do ano passado.

As bordas do ‘chão’ do carro são semelhantes às do ano passado e não há nenhuma característica que se destaque, mas mais acima há um detalhe interessante, um pequeno duto que a Ferrari tem na lateral do cockpit. Na suspensão traseira, a Ferrari continuou com um sistema pullrod, com mudanças na localização dos componentes, ficando a sensação que a Ferrari quis mover a distribuição de peso um pouco para trás, provavelmente para ter mais latitude no equilíbrio do carro conforme as pistas.

Na asa traseira e difusor, a Ferrari teve claras preocupações com a velocidade em reta, esta asa do carro de 2024 tem menos força descendente do que a do carro de 2023, portanto a Ferrari terá tentado corrigir isso. A partir da próxima semana começamos a comprová-lo.