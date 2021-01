F1: O que há de novo em 2021 – Regulamentos

O ano de 2021 seria o ano da introdução dos novos regulamentos na Fórmula 1, mas a pandemia da COVID-19 trouxe outros desafios e assim sendo, as novas regulamentações só serão introduzidas em 2022.

Mas, isso não quer dizer que não haja novidades em 2021… Pilotos, ‘novas equipas’ e algumas mudanças no fim de semana de Grande Prémio.

Sem os novos regulamentos técnicos, adiados para 2022, a Fórmula 1 arranjou uma solução diferente para 2021. Com os chassis ‘congelados’, cada equipa tem um número de tokens, restrito, para poder fazer mudanças nos seus monolugares. No entanto, já existiram algumas exceção, caso da McLaren que troca de unidade motriz (deixa a Renault e adota a Mercedes). O DAS (Dual-Axis Steering) da Mercedes também está proibido para 2021.

Para além disto, a Fórmula 1 também colocou algumas restrições em termos aerodinâmicos, com a redução do ‘chão’ do carro na parte das rodas traseiras.

Mas, mais importante do que todas estas restrições, está o teto orçamental, que serve para reduzir os custos na Fórmula 1. Em 2021, o teto orçamental é de cerca de 119 milhões de euros. Neste teto orçamental estão excluídos os salários dos pilotos e os custos com marketing.

Por fim, nos fins de semana de Fórmula 1 vão existir diferenças. As sessões de treinos de sexta-feira terão 60 minutos de duração, ao invés dos 90 minutos habituais. Em termos de testes de pré-temporada, as equipas terão menos tempo para se preparar, com apenas três dias.