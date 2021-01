F1: O que há de novo em 2021 – Corridas

O ano de 2021 seria o ano da introdução dos novos regulamentos na Fórmula 1, mas a pandemia da COVID-19 trouxe outros desafios e assim sendo, as novas regulamentações só serão introduzidas em 2022.

Mas, isso não quer dizer que não haja novidades em 2021… Pilotos, ‘novas equipas’ e algumas mudanças no fim de semana de Grande Prémio.

Em 2020, a Fórmula 1 preparava-se para correr 23 corridas, o maior calendário de sempre da competição. Devido à pandemia, tal não foi possível, mas para 2021 a competição pretende fazer mesmo as 23 corridas.

Nem todas as corridas estão confirmadas, com uma baga no calendário no fim de semana de 25 de abril (e claro, não esquecer que a pandemia pode baralhar os planos). Na vaga que seria para o Vietname, Imola e Portugal parecem ser agora possibilidades – CLIQUE AQUI.

A Fórmula 1 também se vai estrear na Arábia Saudita, com a corrida em Jeddah marcada para novembro. Na Holanda, o circuito de Zandvoort também deve ver carros, com a pandemia a cancelar o Grande Prémio da Holanda em 2020.

