F1: O que falta ‘resolver’ no campeonato de pilotos | AutoSport

Com o primeiro lugar resolvido a favor de Max Verstappen, a batalha pelo segundo lugar no campeonato está longe de terminar, com Sergio Perez, atualmente com 253 pontos, apenas um ponto na frente de Charles Leclerc, em terceiro. Enquanto estes dois são os favoritos a dividir entre si a 2ª e 3ª posições, George Russell, com 207 pontos, é quarto e Carlos Sainz, quinto, estão matematicamente ainda na luta. Mas é pouco provável que deem a volta.

Lewis Hamilton também ainda está, tecnicamente, com uma hipótese, embora as suas probabilidades pareçam muito reduzidas, uma vez que está 73 pontos atrás de Perez.

No meio do pelotão, Lando Norris está atualmente no topo com 101 pontos e poderia ainda, tecnicamente, apanhar Hamilton que está 79 pontos à sua frente em sexto.

A dupla da Alpine, Esteban Ocon e Fernando Alonso está com 78 e 65 pontos, respetivamente, e tem esperanças não só de se baterem um ao outro, mas também de apanhar Norris.

Quanto às posições do Top-10 final, a certa altura, Valtteri Bottas, com 46 pontos, estava em competição para ser o melhor do segundo pelotão, mas não conseguiu marcar um ponto nas suas últimas oito corridas. A sua 10ª posição está agora ameaçada por Sebastian Vettel, que está 14 pontos atrás do finlandês, tendo recentemente marcado dois top-10 consecutivos.

Três pilotos estão também e ainda, na disputa pelo 10º lugar, mas com poucas hipóteses, sendo eles Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Kevin Magnussen, com 29, 23 e 22 pontos, respetivamente. Embora, um grande resultado possa fazer maravilhas pelas suas hipóteses.

De resto, à procura de um final forte de ano, e com poucas esperanças de chegar ao top-10 da tabela de classificação do campeonato, estão Lance Stroll, Mick Schumacher, Yuki Tsunoda, Zhou Guanyu, Alex Albon, e Nicholas Latifi, que estão nos cinco últimos lugares da tabela, mas apostam em terminar bem a época.