F1: O que falta ‘resolver’ no Campeonato de Construtores | AutoSport

Lá na frente, falta muito pouco à Red Bull para assegurar o campeonato. Austin será a primeira vez que a Red Bull – com 619 pontos – poderá ‘encerrar’ o campeonato dos construtores, mas a Ferrari – que está 165 pontos atrás – espera que uma forte exibição nos EUA possa adiar as celebrações da equipa de Milton Keynes.

Quanto ao segundo lugar no campeonato, a Ferrari pode ainda ter um olhar otimista para a Red Bull, mas também estará a olhar por cima dos seus ombros face à Mercedes, que está em terceiro. A distância atual entre os dois é de 67 pontos e, embora a Ferrari tenha alargado essa vantagem em corridas recentes, espera-se que as Flechas Prateadas possam ainda ‘chatear’ um pouco até final.

No topo do 2º pelotão, a luta tem sido entre McLaren e Alpine durante grande parte da época. Depois de perder a quarta posição para a McLaren em Singapura, a Alpine voltou a atacar no Japão e recuperaram a quarta posições. A diferença é agora de 13 pontos entre as duas equipas, e com quatro corridas pela frente está tudo em aberto pois qualquer mau fim-de-semana pode jogar a favor dos seus rivais.

Há também luta pelo sexto lugar. Com 52 pontos, a Alfa Romeo em determinada fase parecia poder estar na luta pelo quarto lugar, mas tendo alcançado apenas um ponto desde Montreal, no Canadá, a sua sexta posição está agora ameaçada por uma equipa que tem vindo a melhorar, a Aston Martin, que está agora apenas a sete. Também na disputa estão Haas e Alpha Tauri, que estão ambas empatadas em 34 pontos.