F1: O que falta decidir esta época | AutoSport

Com a atribuição do título de pilotos e construtores, a história da época 2022 está praticamente contada. Mas o sucesso da Red Bull não é a única história que deve ser escrita e há ainda motivos de interesse para as últimas três corridas do ano.

Nem só de campeões se fazem as épocas desportivas e há lutas muito interessantes a serem seguidas no pouco que falta correr. Com México, Brasil e Abu Dhabi ainda pela frente, pilotos e equipas têm três corridas para tirar o que for possível desta temporada.

Começamos pelas lutas entre construtores, com vários duelos à vista nesta reta final:

Luta pelo segundo lugar

Ainda temos a luta pelo vice-campeonato e, ao contrário do que possa parecer, há ainda margem para termos uma batalha interessante. A Ferrari lidera com 469 pontos e está bem encaminhada para garantir o vice-campeonato, o que não acontece desde 2019. Mas a Mercedes está a 53 pontos e com muito ainda em disputa, não devemos descartar os Flechas de Prata. A Ferrari já olha para a época 2023 e já pouco se interessa com a temporada atual, mas a Mercedes está a melhorar e podemos ver uma luta interessante pelo segundo posto. O favoritismo está do lado da Scuderia, mas analisando o que aconteceu em Austin, a Mercedes pode ter ainda uma palavra a dizer.

Para quem vai o título do segundo pelotão?

Tem sido um dos confrontos mais interessantes do ano; McLaren vs Alpine. Se no papel, a Alpine teria vantagem (olhando para o ritmo em pista), na prática, a McLaren tem conseguido capitalizar os seus recursos e a luta pelo quarto lugar está bem acesa. A Alpine lidera com 144 pontos, com apenas cinco pontos de vantagem para a McLaren. Há vários fatores a ter em conta nesta luta. Se do lado da Alpine a pontuação entre os dois pilotos é equilibrada (oitavo para Esteban Ocon, com 79 pontos e nono para Fernando Alonso, com 65 pontos) do lado da McLaren, a fraca época de Daniel Ricciardo faz mossa. Ricciardo tem 29 pontos contra os 109 de Lando Norris. Mas do lado da Alpine o azar de Alonso e alguma falta de fiabilidade fizeram perder muitos pontos. Depois de em 2019 e 2020 a McLaren ter ficado com o “título” do segundo pelotão, em 2021 a Ferrari ficou com esse prémio virtual. Este ano a McLaren pode voltar a conseguir, mas a Alpine pretende esse lugar.

Alpine ⚔️ McLaren



Battle for P4 is still intense, as gap is again smaller than 10 points – now in favour of Alpine 🔵#f1 #Formula1 pic.twitter.com/e22EnK9Hxr — F1_charts (@F1_charts) October 25, 2022

Luta pelo sexto lugar a quatro

Matematicamente, a luta pelo sexto lugar acontece a quatro, com a Alfa Romeo, Aston Martin, Alpha Tauri e Haas. Mas na realidade, o equilíbrio de forças diz-nos que temos uma luta pelo sexto entre a Alfa Romeo e a Aston Martin e uma luta pelo oitavo entre a Alpha Tauri e a Haas.

A Alfa Romeo começou bem o ano, revelando um potencial notável, mas a falta de fiabilidade e uma evolução lenta e pouco profícua do seu C42 motivou a aproximação de uma Aston Martin em boa forma nesta segunda metade. Numa época que começou mal na Aston, a equipa trouxe uma versão B do AMR22 e nas últimas oito corridas apenas não pontuou uma vez. Nas últimas três provas, a Aston superou o número de pontos conquistados no resto da época (26 pontos contra 25 nas primeiras 16 corridas) e a diferença entre as duas equipas é de apenas um ponto. Uma luta que parece cair para o lado da Aston, dada a forma recente, comparando com as prestações da Alfa Romeo.

Do lado da Alpha Tauri e Haas, é a equipa americana a liderar com 38 pontos, contra 36 da Alpha Tauri. Ambas prometeram muito no arranque da época, mas ambas desiludiram. A Alpha Tauri tem pontuado de forma mais regular, mas quando a Haas pontua, consegue boas somas pelo que o cenário é equilibrado. Quem leva a melhor? Difícil de prever.

Por fim, com apenas oito pontos, a Williams já assegurou o último lugar da tabela.

With recent boost of performance from Aston, they are only 1p behind AlfaRomeo – who scored only 1p in last 10 (!) races



AlphaTauri collects small points all the way, and now Haas finally got points after 7 races without – difference is 2p now between those#f1 #Formula1 pic.twitter.com/b0hXlkm40w — F1_charts (@F1_charts) October 25, 2022

Do lado dos pilotos temos ainda algumas lutas interessantes que merecem ser destacadas. A luta pelo segundo lugar está em aberto e depois da conquista do título, a Red Bull quererá destronar Charles Leclerc (267 pontos) do lugar de vice-campeão para colocar lá Sergio Pérez (265 pontos). A equipa terá de gerir com algum cuidado, pois há um recorde de mais corridas vencidas numa época para quebrar do lado de Max Verstappen, mas com a Ferrari mais focada em 2023, o vice-campeonato de Pérez e o pleno da Red Bull são uma forte hipótese e olhando às últimas três corridas, o mexicano está em melhor forma que o monegasco.

A luta pelo quarto lugar também poderá ser interessante com George Russell (218 pontos), Carlos Sainz (202 pontos) e Lewis Hamilton (198 pontos). Russell está em baixo de forma, Sainz continua com azar e Hamilton a tentar chegar às vitórias. Apenas a busca pelas vitórias motiva este grupo, pois ser quarto ou quinto, para quem quer lutar pelo título, é indiferente.

Lando Norris parece estar com uma mão no “título” do segundo pelotão, com 109 pontos, em sétimo, à frente de Ocon com 79 e Alonso com 65. Valtteri Bottas, em décimo, já está longe dessa luta, com 46 pontos, mas tem Sebastian Vettel por perto com 38 pontos. Estas são as lutas mais interessantes para o resto da época e os pontos de interesse para as últimas três corridas.