F1: O que falta ao carro da Red Bull para voltar a ser competitivo? Helmut Marko responde

“Este carro precisa de uma janela de trabalho mais ampla para que não fique imediatamente desequilibrado quando há ligeiras flutuações de temperatura ou pequenas alterações técnicas”, escreveu Marko na sua coluna para a Speedweek. “É exatamente nisso que os nossos engenheiros estão a trabalhar. 40 pontos de downforce é bom, mas quatro décimos no cronómetro é o que me interessa a mim e ao piloto”. O comportamento tem de ser previsível para o piloto, para que ele possa ganhar a confiança necessária.”

Helmut Marko enfatizou a necessidade de a Red Bull conceber o RB21 com uma “janela de trabalho mais ampla” para evitar que o carro fique desequilibrado, um problema fundamental com o RB20.

