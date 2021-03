F1: O que esperar do testes do Bahrein?

Faltam poucos dias para o começo dos testes no Bahrein, dando-se assim oficialmente o arranque da época 2021 Serão apenas três dias, mas com grande importância para as equipas.

Para sete das 10 equipas, será tempo de ajudar na ambientação dos novos pilotos. Todos eles já tiveram tempo no simulador e já fizeram pelo menos algumas voltas nos novos carros, com os dias de filmagens a serem aproveitados ao máximo, mas será a primeira vez que o seu feedback será ouvido com toda a atenção e a relação com os engenheiros começará a ser forjada. Há pouco tempo pelo que os programas das equipas deverão ser intensos.

Assim espera-se que as equipas façam muitas voltas nos três dias, sendo pouco provável que haja momentos mais mornos em pista. É preciso adaptar os pilotos à nova realidade, mas não só. Mercedes, Ferrari e Honda trazem para esta época novas unidades motrizes que serão colocadas à prova pela primeira vez. Os testes nos bancos de ensaio são uma boa ferramenta mas não são capazes de simular a exigência em pista com as vibrações, as forças G e as temperaturas a serem fatores determinantes na avaliação da fiabilidade das novas unidades. É assim importante que os carros rodem de forma regular e sem grandes soluços, pois será sinal que o trabalho foi bem feito, mas não só.

As equipas terão de se adaptar a novos pneus, introduzidos pela Pirelli com uma construção reforçada para fazer frente ao aumento do apoio aerodinâmico que os carros produzem. A introdução de novas borrachas foi decidida após o acordo com as equipas em fazer apenas três dias de testes e foi algo surpreendente, pois a redução do apoio aerodinâmico que as regras para este ano vão causar faria supor que os pneus do ano passado seriam mantidos. Mas apesar das críticas dos pilotos, os novos pneus irão para a pista e será necessário entender o seu funcionamento, degradação e janela ótima de temperaturas. Para ajudar na tarefa, a localização do teste permite uma melhor compreensão. Bahrein é uma pista exigente nos pneus, com alto nível de abrasividade, além dos testes serem feitos durante o dia, com temperaturas bem mais elevadas do que a F1 tem encontrado em Barcelona. Assim, as equipas terão uma amostra mais real do que esperar. A própria pista dará alguma sensação de alívio para as equipas pois as escapatórias são grandes e os erros não serão castigados de forma tão severa como seriam em Barcelona, pelo que saídas de pista poderão não implicar automaticamente interrupções, reparações e perdas de tempo.

Olhando para os casos específicos, há equipas que chegam ao Bahrein um pouco mais pressionadas e a McLaren é talvez a mais pressionada. Com um motor novo no carro, que obrigou a rever todo o monolugar, a McLaren chega com um carro praticamente novo a um teste que seria supostamente para carros que são apenas evoluções do ano passado. A equipa terá de entender melhor a sua nova unidade motriz, os novos pneus e o chassis, além de ajudar Daniel Ricciardo na sua adaptação. Lando Norris assume um papel determinante neste teste.

Também a Haas chega com uma missão delicada, tendo de preparar um monolugar que não verá evoluções ao longo do ano, tendo dois estreantes a começar o seu percurso na F1. Será uma diferença grande, depois de anos a contar com o feedback de dois pilotos experientes e um desafio para engenheiros e pilotos.

Praticamente todas as equipas receberão unidades motrizes novas, fortemente revistas pelos construtores, excepto a Alpine que receberá apenas uma evolução do motor do ano passado da Renault.

Muito em jogo e pouco tempo para preparar uma época. Qualquer percalço ou erro custará duas vezes mais caro do que num ano normal, mais ainda nesta época em que se espera que a competitividade suba ainda mais. Esperam-se muitas voltas, um nível de fiabilidade apreciável, poucos erros (pilotos não arriscarão tanto) e tempos por volta que não deiarão ninguém de queixo caído.