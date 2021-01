F1: O que espera Toto Wolff da concorrência

A Mercedes irá desvendar em breve a sua nova máquina para a época 2021. Mas Toto Wolff espera uma concorrência feroz.

Numa altura em que Lewis Hamilton ainda não renovou, Wolff quer assegurar que o campeão britânico tem ao seu dispor a melhor “arma” para se tornar o piloto com mais títulos de sempre da F1:

“É importante para nós apoiá-lo tanto quanto possível, com o material, para que ele possa lutar pelo oitavo título”, disse Wolff à RTL dos títulos mundiais de Lewis Hamilton. Falando aos media alemães, ele espera que a Red Bull Racing e Max Verstappen sejam “fortes” em 2021: “E com Perez, eles têm mais uma lança para nos atacar”, disse ele.

Wolff espera também mais dificuldades por parte da McLaren e da Aston Martin. Ambas com unidades motrizes fornecidas pela Mercedes, espera-se que estas equipas se aproximem um pouco mais da frente da tabela, em especial a McLaren. Estima-se que a equipa possa melhorar de 0.3 a 0.5 seg, so com a troca de unidade motriz, o que poderá tornar a McLaren numa ameaça aos pódios. Wolff entende também que a Alpine e a Ferrari deram passos significativos nas suas unidades.

No que diz respeito ao avanço dos trabalhos no novo carro, tudo na F1 e feito no limite e segundo a Mercedes o carro ficará pronto apenas a 48h do lançamento.