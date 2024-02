F1: O que espera da mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari? (Sondagem) – Resultado | AutoSport

Que o Roscoe não substitua o cavallino rampante. Fora isso, um terror profundo que me mantém em ânsia, uma perspectiva aterrorizante que vou carregar até 2025. Será que com a chegada do Rei HAM à via Abettone, o Elkann dos festejos da VMR não nos quererá impingir o Toto Lobo?

Com o Hamilton como piloto, certamente que será mais fácil chegar a nomes pesados do desporto nas mais diversas áreas, desde engenheiros e mecânicos e por aí fora.

Querem a verdade? Não espero mais do que esperaria na Mercedes e, infelizmente, não é muito. Não pela qualidade de Hamilton, que continua lá, mas devido à “maldição dos 300 GPs” Já repararam que nenhum piloto venceu uma corrida sequer, após atingir os 300 GPs? Pois é. Neste momento, temos dois nessa condição: Hamilton e Alonso. Devo dizer que não sou supersticiosa, nunca fui, mas como diz o outro “não acredito em bruxas, mas que as há, há”. Quanto às hipóteses apresentadas, voto na “mais pressão na Ferrari”

na luta pelo título mundial. 29,9% dos leitores acham que esta mudança, vai colocar mais pressão na Ferrari e vai aumentar a probabilidade de falharem. 9.6% vêem Hamilton mais longe do título na Ferrari e apenas 2,7% acreditam que a mudança de Hamilton vai resultado num incremente de performance por parte do britânico.

Lewis Hamilton fará em 2024 a última época com as cores da Mercedes, mudando-se para a Ferrari, qual a qual assinou um contrato plurianual. A expetativa é grande e agora desafiamos os nossos leitores a darem a sua opinião sobre esta mudança.

