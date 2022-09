F1: O que é a CRB e qual foi a sua análise no caso de Oscar Piastri? | AutoSport

A Comissão de Reconhecimento de Contratos (CRB) é um organismo independente composto por quatro advogados qualificados de reputação internacional, com experiência específica em direito contratual, e foram ouvidos por representantes da Alpine, McLaren e Piastri, na análise feita a cada um dos depoimentos.

A McLaren acreditava que tinha um contrato válido, assinado já a 4 de julho, na segunda-feira após o Grande Prémio da Grã-Bretanha – revelou a CRB.

A Alpine, por seu lado, também acreditava ter um acordo com Piastri, com o chefe de equipa, Otmar Szafnauer a dizer que todas as pessoas na equipa estavam “confiantes de que o Oscar [Piastri] assinou [com a Alpine] em novembro”.

A CRB avaliou ambos os lados do ponto de vista jurídico e chegou à conclusão unânime que o único contrato válido era o acordado entre a McLaren e o jovem piloto australiano.

Como resultado, Oscar Piastri poderá pilotar pela equipa britânica durante as temporadas 2023 e 2024.