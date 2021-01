F1: O que dizem os antigos colegas de equipa de Max Verstappen?

Max Verstappen não deixa ninguém indiferente. Odiado por uns, amado por outros, o jovem piloto da Red Bull tem uma aura que apenas os grandes campeões conseguem ter. Mas ninguém melhor que os colegas de equipa para falar sobre ele.

O colega de equipa é o primeiro adversário em pista, mas é também aquele que melhor consegue perceber as forças e fraquezas de qualquer piloto. Verstappen teve até agora quatro colegas de equipas na F1 e todos têm uma opinião formada sobre o holandês.

“Ele é um cab*** frio e rápido”! disse Pierre Gasly à Ziggo Sport. “No karting tivemos alguns acidentes juntos. Mas, sinceramente, ele é um tipo fantástico e divertido. Tivemos alguns momentos divertidos juntos”.

Daniel Ricciardo deu a sua visão: “Oh, ele é obstinado e rápido. Ele não cheira muito mal na verdade, ele é porreiro”, disse o australiano. “Se ele fazia um resultado melhor, sentia que ele tinha feito um trabalho melhor naquele dia e tinha sido o mais rápido, por isso nunca senti que houvesse…jogos estranhos digamos”.

Albon acrescentou: “Ele é um tipo sincero. Penso que se pode ver isso na sua confiança e na forma como ele faz as coisas para conseguir o que quer.”

Carlos Sainz disse que o seu ano como colega de equipa na Verstappen foi provavelmente a época mais intensa da sua carreira, e foi isso que ele adorou.

“Só me lembro que esse foi um ano intenso. Estávamos sempre a tentar ser o melhor, mesmo nos treinos”, explicou Sainz. “E isso criou muita intensidade, muita competição e eu adorei, penso que foi um dos meus anos mais intensos como piloto.”

Depois de ouvir as palavras dos seus antigos companheiros de equipa, Verstappen escolheu o seu rival mais duro até agora:

“É difícil de comparar com Carlos nessa altura porque foi o nosso primeiro ano na F1, e portanto, experiência mínima” disse ele. “Penso que o Daniel foi o mais difícil de enfrentar no início, mas no ano passado penso que aprendi muito. Mas no final, ele foi que ficou mais próximo de mim. Penso que ele foi o melhor por causa da sua experiência. Ele está na F1 há muito tempo”

“Eu consegui ser melhor que todos de qualquer maneira, por isso, isso é bom.”.